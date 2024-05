Mancini elogia utilização da base em nova vitória do Ceará: 'estão merecendo a oportunidade'

O Ceará venceu a Chapecoense, por 2 a 1, em jogo da sétima rodada da Série B do Brasileiro. O duelo ocorreu neste domingo (26), na Arena Castelão. Após a partida, o técnico do alvinegro, Vagner Mancini, comentou sobre as mudanças nos 11 jogadores que iniciam os jogos. Dentre eles, as principais alterações, o comandante do Vovô elogiou o trio de zaga que vem atuando nas últimas paridas.

“O Jonathan e o David Ricardo, no momento, são titulares. Porque eles estão mostrando futebol, desenvoltura, maturidade. Eu não tenho os 11 jogadores definidos, tenho um elenco de 25 atletas. O Jean não vinha jogando, não vinha entrando. Entrou, mostrou serviço, foi efetivado ao time titular. Eles estão merecendo a oportunidade”, disse Mancini.

Além da diferença no sistema defensivo do alvinegro, que começou o ano, Mancini também falou sobre a importância em fazer alterações, no decorrer da temporada, para surpreender os adversários que irão enfrentar o time cearense.

“A Série B é um campeonato de resistência, onde você tem que pontuar toda rodada. Ao longo da temporada temos que construir um Ceará diferente a cada mês. Se formos iguais todos os meses, quando chegar no final do campeonato terão jogos que não teremos mais o que mostrar para o adversário. É por isso que às vezes vou mudando o sistema. Pra quando os times forem enfrentar a gente eles terem dificuldades em saber o que irão encontrar.” Vagner Mancini Técnico do Ceará

DESEMPENHO FÍSICO

Além das alterações por preferências táticas, até este momento da temporada, o treinador do Vovô teve que realizar outras mudanças provenientes do desgaste físico de seus atletas. Com isso, Mancini também falou sobre o atual estado físico de seu elenco neste momento do ano.

“É o quinto ou sexto jogo, na temporada, em que buscamos o resultado no final da partida. Às vezes eu escuto algumas pessoas questionando a parte física do Ceará. A nossa parte física ta muito bem. Jogamos uma partida na quinta-feira (23), acabamos entrando em campo hoje com uma certa dificuldade, no começo do jogo, mas ao longo da partida acabamos, merecidamente, construindo a vitória”, apontou ele.

O Ceará encara o Coritiba na próxima rodada da Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentam na sexta-feira (31), às 16h (de Brasília), fora de casa.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.