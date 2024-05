Vojvoda empata com Moésio Gomes como o técnico com mais jogos oficiais pelo Fortaleza

Além da atuação histórica, da goleada sobre o Sport e da classificação para a final da Copa do Nordeste, a noite do último domingo (26) foi marcante para Juan Pablo Vojvoda, que igualou-se a Moésio Gomes como o técnico com mais jogos oficiais na história do Fortaleza.

De acordo com um levantamento feito pelo historiador e pesquisador David Barboza, Juan Pablo Vojvoda atingiu, na partida contra o Sport, a marca de 232 jogos oficiais pelo Fortaleza, mesmo número de partidas oficiais em que o Leão foi comandado por Moésio.

NÚMEROS DE VOJVODA POR TEMPORADA

2021 | 51 jogos

2022 | 70 jogos

2023 | 78 jogos

2024 | 33 jogos

Legenda: Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Neste período, o treinador conquistou 112 vitórias, quatro títulos, sendo três do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste, além de duas classificações para a Libertadores e um vice-campeonato da Sul-Americana.

No caso de Moésio Gomes, o treinador soma ao todo 309 jogos como técnico do Fortaleza, mas apenas 232 destes jogos foram partidas oficiais. Ele treinou a equipe nas décadas de 50, 60, 70 e 80.