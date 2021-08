Fortaleza fica no empate com Santos após pênalti perdido no fim do jogo

Fortaleza e Santos empataram em 1 a 1, neste domingo (15), na Arena Castelão, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Crispim, para o Tricolor do Pici, e Carlos Sánchez, para o Peixe da Vila, anotaram os gols da partida.

Com o resultado, o Fortaleza permanece na 3ª colocação, com 31 pontos. O Santos, por sua vez, ocupa a 9ª posição, com 21.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21) contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O duelo será válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonaot Brasileiro.

Primeiro tempo

Fortaleza e Santos fizeram um primeiro movimentado na Arena Castelão. Com estilo de jogo parecido, as duas equipes buscavam o gol a todo momento. Não à toa, Matheus Vargas, aos 3 minutos do 1° tempo, saiu cara a cara com João Paulo, mas o arqueiro santista conseguiu fazer a interceptação.

Logo depois, aos 6 minutos, foi a vez da resposta do Santos. Jean Mota cobrou falta direta, a bola desviou na barreira e sobrou nas mãos de Marcelo Boeck. O meio-campista santista, ex-Fortaleza, voltaria a assustar a defesa tricolor, aos 15, após finalização de fora da área.

O Santos desenvolvia melhor o jogo e construía as melhores oportunidades. Porém, o Fortaleza, em uma bola de lateral, conseguiu abrir o marcador. Após cobrança de Tinga e desvio da defesa santista, Lucas Crispim finalizou de primeira e anotou o 1° gol do Tricolor do Pici na partida.

O empate, porém, não demorou muito para acontecer. Um minuto após o Fortaleza abrir o placar, Carlos Sánchez aproveitou a falha de Marcelo Boeck e igualou o marcador para o Santos.

A equipe cearense seguiu pressionando e criou as duas melhores oportunidades do final do 1° tempo. Aos 30 minutos, após cobrança de falta de Lucas Crispim, Tinga cabeceou na trave. Seis minutos depois, aos 36, Matheus Vargas, novamente, desperdiçou uma excelente oportundiade sem goleiro.

Legenda: Fortaleza x Santos na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

Estatística do 1° tempo - Fortaleza x Santos

Posse de bola: 41% (FOR) x 49% (SAN)

Finalizações: 5 (FOR) x 6 (SAN)

Grandes chances: 2 (FOR) x 1 (SAN)

Passes certos: 153 (FOR) x 226 (SAN)

Desarmes: 3 (FOR) x 5 (SAN)

Interceptações: 5 (FOR) x 7 (SAN)

Cortes: 8 (FOR) x 6 (SAN)

Segundo tempo

A etapa final começou em ritmo diferente. O Santos se reatriu e perdeu a imposição do 1° tempo. O Fortaleza, por sua vez, manteve o estilo de jogo, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo imposto pela equipe santista.

As melhores oportunidades do Tricolor do Pici, no 2° tempo, saíram dos pés de Lucas Crispim, aos 6 minutos, em chute de fora da área, e de Titi, aos 17, após cabeçada no canto de João Paulo - o arqueiro defendeu.

O Fortaleza até chegou ao gol na etapa final, com David. Porém, após revisão do VAR, o árbitro assinalou toque de mão do atacante tricolor e anulou o tento.

Legenda: David marcou o 2° gol do Fortaleza, mas a arbitragem anulou por toque no braço Foto: Fabiane de Paula / SVM

A equipe tricolor ainda teve uma chance de desempatar o jogo nos minutos finais. Aos 47 minutos do 2° tempo, Lucas Crispim desperdiçou pênalti.

Estatísticas do 2° tempo - Fortaleza x Santos

Posse de bola: 55% (FOR) x 45% (SAN)

Finalizações: 8 (FOR) x 2 (SAN)

Grandes chances: 1 (FOR) x 0 (SAN)

Passes certos: 167 (FOR) x 136 (SAN)

Desarmes: 4 (FOR) x 4 (SAN)

Interceptações: 5 (FOR) x 6 (SAN)

Cortes: 1 (FOR) x 14 (SAN)