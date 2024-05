Fortaleza simula enchentes em locais da cidade com o objetivo de arrecadar doações para o RS

Através de suas redes sociais, a equipe do Fortaleza fez uma postagem simulando enchentes em ambientes conhecidos do torcedor tricolor, como a sede do clube e os estádios: Arena Castelão e Presidente Vargas. O objetivo é comover as pessoas e arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, que passa por uma onda de calamidade pública em decorrência das chuvas.

O pix divulgado para contribuição é: doacoes@cufa.org.br.

A CBF decretou que os jogos de times gaúchos devem ser adiados por 20 dias, por conta dos alagamentos nas cidades gaúchas.

O adiamento inclui duas partidas de representantes do futebol cearense: o jogo entre Ferroviário e São José, pela Série C do Brasileirão, inicialmente marcado para o próximo sábado (11), e o jogo entre Fortaleza e Internacional, pelo Brasileirão Sub-20, inicialmente marcado para o dia 16.

PARTIDAS DE TIMES CEARENSES ADIADAS

Ferroviário x São José/RS | Brasileirão Série C | Estádio Presidente Vargas

Fortaleza x Internacional/RS | Brasileirão Sub-20 | Estádio Presidente Vargas

As novas datas e os novos horários destas partidas ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, foram adiadas 43 partidas do futebol brasileiro, envolvendo jogos da Série A, Série C, Série D, Brasileirão Sub-20 e Brasileirão Feminino.

Veja postagem