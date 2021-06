Fortaleza desperdiça chances e empata sem gols com o Grêmio

O Fortaleza não conseguiu aproveitar as chances criadas e a vantagem numérica e acabou empatando sem gols com o Grêmio, neste domingo (27). A partida, válida pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve dois pênaltis perdidos e uma expulsão para o time gaúcho aos 14 minutos do segundo tempo.

O jogo aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mesmo sem ter saído com a vitória, o Leão do Pici no G4 do torneio, com 12 pontos, mas na quarta colocação.

Primeiro tempo

A partida começou com as equipes trocando muitos passes no meio de campo para tentar criar chances de gol. O Grêmio, no entanto, parecia mais tranquilo nos primeiros minutos e conseguiu criar algumas finalizações.

O Fortaleza parecia ter sentido o clima frio de Porto Alegre e não conseguia impor o estilo de jogo baseado na pressão alta e de domínio da posse de bola, como deseja o técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Acho que sentimos o frio e no decorrer da partida, fomos entrando no jogo. Eles estão jogando na transição, mas percebemos isso e vamos discutir no intervalo para tentar tocar a bola com mais tranquilidade", disse o volante Éderson no fim do primeiro tempo.

Mas quem começou levando perigo foi o time do Grêmio. Douglas Costa recebeu pela direita, aos 9 minutos, cortou para dentro e chutou rasteiro. A bola passou perto do gol de Felipe Alves, mas acabou indo para fora.

Aos 14, Tinga teve de bloquear o chute de Ferreira pela esquerda do ataque do Grêmio para evitar uma nova oportunidade de gol.

O jogo seguiu com muitas tentativas de cruzamento da equipe gaúcha, mas sem muito sucesso.

A melhor chance do Fortaleza no primeiro tempo veio dos pés de Éderson, que aos 34 recebeu um ótimo lançamento e entrou na área. O volante tentou encobrir Gabriel Chapecó, mas a bola acabou passando por cima do travessão.

Aos 43, Ferreira quase marcou para o Grêmio ao completar, de cabeça, um cruzamento de Rafinha. A bola bateu na trave de Felipe Alves, que só conseguiu olhar para o lance.

Legenda: Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara a Chapecoense Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Segundo tempo

E o jogo pareceu esquentar logo nos primeiros minutos da etapa final. Aos 6 minutos, Robson quase marcou o primeiro gol do Fortaleza após falha do goleiro do Grêmio.

A bola sobrou já na pequena área, o atacante dominou e chutou com força, mas foi travado pelo lateral Rafinha, que já estava quase dentro do gol.

Aos 18, Pikachu perdeu uma das melhores chances do Fortaleza. Ele cobrou o pênalti sofrido por Robson, mas parou na defesa de Gabriel Chapecó.

A bola voltou para o ala do Fortaleza, mas ele acabou chutando para fora ao tentar tirar do goleiro. Chapecó ainda salvou outra ótima oportunidade do Fortaleza.

O lance ainda contou com a expulsão do zagueiro Kannemann

Com os pés, o goleiro parou o chute de Robson.

Chuva de gols perdidos

Aos 38, foi a vez de Felipe Alves defender um pênalti.

O juiz marcou falta na área após toque na mão de Osvaldo, mas Diego Souza não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Pelo Fortaleza, Pikachu ainda perdeu mais uma ótima oportunidade. O ala recebeu sozinho na área, após ótima jogada de Osvaldo, mas acabou chutando para fora.

Mesmo tendo esquentado bastante no segundo tempo, o jogo terminou em 0 a 0.

Próximo desafio

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara a Chapecoense, na próxima quarta-feria (30). Jogo está marcado para as 16h, na Arena Castelão.