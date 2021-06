Guarany perde para Tocantinópolis, mas segue na liderança do Grupo 2 da Série D

O Guarany de Sobral visitou o Tocantinópolis, neste domingo (27), no estádio Ribeirão, e perdeu por 4 a 2. Apesar do resultado, o Cacique do Vale segue na liderança do Grupo 2 da Série D do Brasileirão, com 9 pontos.

O jogo

O primeiro gol foi marcado pelos donos da casa. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jheimy fez de pênalti, no canto direito do goleiro. O Guarany empatou no início do segundo tempo, com Hulk, de cabeça, após rebote do goleiro. Logo em seguida, o Tocantinópolis reassumiu o comando do jogo, com gol de Jheimy, de novo, desta vez após cobrança de escanteio.

O Cacique igualou novamente o placar, após cobrança de pênalti de Raí. Durou pouco tempo. Os mandantes desempataram com Sandro, de cabeça, e ampliaram com Bilau, na terceira penalidade da partida.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Guarany de Sobral será diante do 4 de Julho, em casa, no próximo sábado (3), às 15h. Já o Tocantinópolis joga contra o Palmas, também no sábado, às 16h, no Ribeirão.