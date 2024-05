CEO do Fortaleza, Marcelo Paz se pronuncia sobre possível paralisação do Brasileirão

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o ponto de vista do Tricolor do Pici sobre a possibilidade do Brasileirão ser paralisado. Por enquanto, apenas os jogos dos times gaúchos foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Sobre o pedido de paralisação dos clubes gaúchos, não fomos contactados pelos mandatários. Isso é um tema que compete à CBF e confiamos na boa condução do tema para a melhor solução possível”, disse o CEO.

Apesar disso, Marcelo deixou claro que o clube pretende avaliar toda a situação do ponto de vista humano, buscando uma condição justa para as equipes gaúchas, afetadas pela enchente, com centros de treinamentos inviabilizados.

Legenda: Estádio Beira-Rio, do Internacional, em meio à enchente no Rio Grande do Sul Foto: ANSELMO CUNHA / AFP

O lado humano está sempre acima. Então deve-se analisar bem se tem condições dos clubes gaúchos jogarem e performarem de maneira justa. Somos sensíveis ao que está ocorrendo, inclusive fazendo campanha de ajuda e doações nas redes sociais do nosso clube. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou “todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024”, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (7).