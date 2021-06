Fortaleza vence Sport na Arena Castelão e volta à liderança da Série A

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 neste domingo (13), pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro. Após bater Atlético-MG e Internacional, o time conquistou novo resultado na Arena Castelão, dessa vez com gol de Wellington Paulista.

Na classificação, a equipe cearense retomou a liderança do Brasileirão, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso é diante do Atlético-GO, quinta-feira (17), às 19h, em Goiânia.

Já o Leão da Ilha segue sem vitórias na elite nacional, somando apenas um ponto em três partidas. No mesmo dia, a equipe tem pela frente o Grêmio, mas às 21h.

Primeiro tempo

O Fortaleza entrou em campo com mudanças na escalação. Com a sequência de jogos, o técnico Vojvoda rodou o elenco e concedeu chances para Luiz Henrique e Carlinhos no esquema 3-5-2. No geral, o time dominou a posse de bola, mas teve muita dificuldade na criação.

Legenda: Fortaleza e Sport protagonizaram uma partida de muita marcação na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

As barreiras foram impostas pelo Sport, que se armou no 4-4-2 e trabalhou o contra-ataque. Assim, dentre as estratégias, o equilíbrio foi predominante na Arena Castelão.

O time cearense levou muito perigo em chegadas pelas laterais com Tinga, Carlinhos e Pikachu. O Leão da Ilha ameaçou principalmente com Paulinho Moccelin, em arremate aos 18.

Segundo tempo

Na volta do intervalo a partida ficou muito truncada. O Fortaleza seguiu com domínio da posse, mas não conseguiu romper a retranca do Sport, que tinha muita intensidade na marcação.

Legenda: Vojvoda mudou o time do Fortaleza em busca da melhor formação contra o Sport Foto: Thiago Gadelha / SVM

Para mudar a postura, Vojvoda chamou Matheus Vargas, Wellington Paulista e Romarinho. Em lance com Vargas, o atacante Maxwell cometeu falta analisada pelo VAR e foi expulso.

Com um a mais desde os 28, o Fortaleza imprimiu pressão total. Em cruzamento na área, Maidana acertou a mão na bola. O pênalti foi convertido aos 33 por Wellington Paulista. Na reta final, o Leão do Pici administrou o resultado e garantiu a vitória na Arena Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza 1x0 Sport

Competição: Série A do Brasileiro - 3ª rodada

Data: 13/06/2021

Horário: 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gol: Wellington Paulista aos 33´/2º T (1-0)

Cartões amarelos: Umberto Louzer (S), Paulinho Moccelin (S), Ricardinho (S), Maidana (S), David (F), Carlinhos (F) e Titi (F)

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Carlinhos (Bruno Melo), Pikachu, Éderson, Felipe e Luiz Henrique (Matheus Vargas); Robson (Wellington Paulista) e David (Romarinho). Técnico: Vojvoda.

Sport: Mailson; Hayner (Maxwell), Rafael Thyere (Maidana), Sabino e Sander; Marcão, Ricardinho e Gustavo Oliveira (Thiago Lopes); Marquinhos (Patric), Paulinho Moccelin e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.