Fortaleza relaciona jovem de 17 anos para jogo contra Cerro Porteño, no Paraguai; veja perfil

O jovem meia-atacante Amorim, de apenas 17 anos, foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e seguiu viagem com a delegação do Fortaleza rumo ao Paraguai, onde o Tricolor do Pici encara o Cerro Porteño-PAR nesta quinta-feira (16), pelo jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores 2023.

Ao entrar no avião que leva a delegação do Fortaleza para Assunção, no Paraguai, Amorim foi bastante festejado pelos colegas de equipe, sendo aplaudido pelos demais jogadores relacionados. O jovem jogador, que tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2025, ainda não fez sua estreia profissional com a camisa do Leão do Pici.

Alexsandro Amorim de Freitas Filho, mais conhecido apenas como Amorim, foi um dos principais destaques do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Na competição, o jogador disputou seis partidas e marcou dois gols. Na última partida do Fortaleza, diante do Ferroviário, Amorim já havia sido relacionado por Vojvoda.

Natural de Fortaleza (CE), o jovem traz no currículo o vice-campeonato do Cearense Sub-17 e Sub-20 na última temporada. Além disso, foi campeão da Copa Seromo Sub-17, quando foi eleito o melhor jogador da final.

FICHA TÉCNICA

Nome: Alexsandro Amorim de Freitas Filho

Posição: Meia-atacante

Data de nascimento: 18/05/2005 (17 anos)

Naturalidade: Fortaleza-CE