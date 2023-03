Antes de enfrentar Fortaleza, Cerro Porteño-PAR empata em 3 a 3 pelo Campeonato Paraguaio

Adversário do Fortaleza na Libertadores, o Cerro Porteño-PAR entrou em campo nesta segunda-feira (13) e empatou com o Sportivo Luqueño-PAR em 3 a 3 pelo Campeonato Paraguaio. Projetando o duelo com o time cearense, valendo vaga na fase de grupos, a equipe poupou parte dos titulares.

Pela 3ª fase eliminatória da competição da Conmebol, os clubes se enfrentam na próxima quinta (16), no estádio La Olla, em Assunção, às 19h. Com a derrota por 1 a 0 na Arena Castelão, o Leão precisará de uma vitória por dois gols para se classificar ou pelo menos um para levar os pênaltis.

Assim, o treinador Facundo Sava manteve apenas o goleiro Jean entre os titulares, se comparado com a escalação que enfrentou o Fortaleza na ida. Expulso na partida pela Libertadores, o lateral-esquerdo Rivas também autou no confronto local, mas deixando o banco de reservas.

Assista aos gols do jogo do Cerro Porteño-PAR

Crítica de Rivas

Em campo, o Cerro Porteño perdia para o Sportivo Luqueño por 2 a 0, até os 35 minutos do 2º tempo, com gols de Marcelo Perez e Paul, quando engatou uma grande reação e virou nos acréscimos. Carrascal, Bobadilla e Samudio deixaram o 'Ciclón' na frente, mas a igualdade voltou aos 55, com Pablo Aguilar.

Facundo Sava Técnico do Cerro Porteño-PAR “Foi o pior 1º tempo que jogamos desde que estou treinando aqui. Muito solto, em todas as linhas. No 2º tempo, mudamos algumas coisas, a equipe melhorou e viramos o resultado, mas uma pena o empate porque tínhamos que defender a última bola e não conseguimos fazê-lo".

Com o resultado, ficou na 4ª posição do Campeonato Paraguaio, com 11 pontos. Apesar de invicto em 2023, seguiu sem conseguir diminuir a vantagem para o líder e arquirrival Olímpia, que tem 19.

Leia mais Jogada Direto do Paraguai, SVM faz cobertura especial de Cerro x Fortaleza pela Libertadores