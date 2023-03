Direto do Paraguai, SVM faz cobertura especial de Cerro x Fortaleza pela Libertadores

O Sistema Verdes Mares realiza uma cobertura especial do Fortaleza na Libertadores e marca presença in loco em Assunção, no Paraguai, onde a equipe enfrenta o Cerro Porteño-PAR, pelo confronto de volta da 3ª fase eliminatória. Como no Uruguai, o SVM traz todos os detalhes do duelo.

Além do Diário do Nordeste, a TV Diário, a rádio Verdinha e a TV Verdes Mares vão acompanhar de perto os movimentos do time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. Desde o embarque leonino, tudo será destrinchado pelo repórter Lucas Catrib e pela editora de esportes Denise Santiago.

Legenda: O SVM mostra todos os bastidores da viagem do Fortaleza ao Paraguai Foto: Lucas Catrib / SVM

O time do SVM entra em campo antes da partida e traz bastidores, entrevistas, reportagens, debates e muita informação direto do Uruguai. Depois, repercute o resultado do clube e a situação no torneio.

A partida decisiva ocorre na quinta-feira (16), às 19h, no estádio La Olla, em Assunção-PAR. Após a derrota por 1 a 0 na Arena Castelão, o time cearense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar direto para a fase de grupos ou um gol para levar a decisão aos pênaltis.

Roteiro do Fortaleza no Paraguai

🗓️ 14/03 (terça-feira)

📌 Treino no Centro de Excelência Alcides Santos, às 10h.

🛫 FOR - ASU: Em voo fretado, a equipe embarca para Assunção, às 17h.

🎙️Disponibilizaremos um atleta para a realização de entrevistas antes do embarque.

🗓️ 15/03 (quarta-feira)

🎙️ Entrevista coletiva de pré-jogo no período da manhã; em breve, mais informações.

📌 Treino de apronto em Assunção.

🗓️ 16/03 (quinta-feira)

🏟️ Jogo: Cerro Porteño x Fortaleza, às 19h, no Estádio General Pablo Rojas.

🛫ASU-FOR: Após a partida, a equipe embarca em voo fretado para Fortaleza.

🗓️ 17/03 (sexta-feira)

🛬 ASU- FOR: Equipe desembarca em Fortaleza, às 6h15.