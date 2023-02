Direto do Uruguai, SVM realiza cobertura da estreia do Fortaleza na Libetadores 2023

O Fortaleza se prepara para enfrentar o Deportivo Maldonado na estreia da Libertadores de 2023. E o Sistema Verdes Mares vai trazer todos os detalhes de mais uma batalha da equipe tricolor na competição mais importante do continente.

Além do Diário do Nordeste, a TV Diário, a Verdinha e a TV Verdes Mares vão acompanhar de perto, in loco, os movimentos do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

"A Libertadores da América é uma das principais competições de futebol do mundo, a principal das Américas, sem dúvida. Ter um time do nosso estado participando, se faz necessário ter profissionais presentes, para que o público que acompanha as nossas emissoras de televisão, sites, rádios possam ter a informação precisa, checada e acompanhado pelo nosso jornalismo profissional que traz, no esporte, essa cobertura em detalhes, de tudo que está acontecendo", reforçou Gustavo Bortoli, diretor de Jornalismo do Sistema Verdes Mares.

O time do SVM entra em campo antes da partida e traz bastidores, entrevistas, reportagens, debates e muita informação direto do Uruguai. Depois, repercute o resultado da estreia na segunda Libertadores da equipe tricolor.

"Entendemos a importância desse momento na temporada do Fortaleza. Chegou a hora dos reais testes que o time terá pela frente e os principais objetivos do ano começam a ser realizados agora. Por isso, o torcedor vai acompanhar junto de nós, em todos os nossos veículos, os principais bastidores e informações deste desafio do Tricolor contra o Deportivo Maldonado", ressaltou Gustavo de Negreiros, gerente de esportes do SVM.

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, a partir das 21 horas (de Brasília).