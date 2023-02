Fortaleza espera manter histórico positivo de brasileiros em Pré-Libertadores: veja retrospecto

O Fortaleza estreia na Libertadores na próxima quinta-feira (23), quando enfrenta o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no jogo de ida da 2ª Fase Eliminatória.

O Leão faz o jogo de ida ás 21 horas, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, e faz o jogo de volta em casa, no dia 27, no Castelão, também às 21 horas.

E o Tricolor de Aço buscará ser mais um brasileiro na fase de grupos da competição, passando pela traiçoeira Pré-Libertadores. O Leão e o Atlético Mineiro são os representantes do país em 2023 nas fases de mata-mata e buscam manter a tradição e o restrospecto positivo de classificações para a fase de Grupos.

Legenda: Em 2022, o Tricolor de Aço jogou a fase de Grupos e passou de fase em uma chave que tinha o poderoso River Plate Foto: THIAGO GADELHA

23 classificações e só 6 eliminações

Para chegar até a fase de grupos, os brasileiros terão que passar pela 2ª e 3ª fases. Desde 2005, quando a Conmebol implementou a fase prévia de mata-mata antes da fase de Grupos, times brasileiros jogaram 29 vezes e garantiram classificação 23 vezes para os grupos, sendo eliminados apenas em 6 oportunidades. O aproveitamento dos times brasileiros é de quase 80%, mais precisamente de 79,3%.

Vale lembrar que de 2005 até 2016, existia apenas a 1ª Fase da Pré-Libertadores. Apenas em 2017 foram implementadas 3 fases, com os brasileiros jogando a 2ª e a 3ª eliminatória.

No caso do Tricolor de Aço, se eliminar o Maldonado, enfrentará o vencedor de Curicó Unido, do Chile e Cerro Porteño.

O último brasileiro a ser eliminado na Pré-Libertadores foi o Fluminense, em 2022, quando parou no Olímpia na 3ª eliminatória. Antes dele, foram eliminados: Corinthians (2011), Chapecoense (2018), São Paulo (2019), Corinthians (2020),

Confira o desempenho de todas as equipes brasileiras na história da Pré-Libertadores:

2005*

Palmeiras - Passou pelo Tacuary/PAR, na 1ª Fase

2006*

Palmeiras - Passou pelo Deportivo Táchira/VEN, na 1ª Fase

Goiás - Passou pelo Deportivo Cuenca/EQU, na 1ª Fase

2007*

Santos - Passou pelo Blooming/BOL na 1ª Fase

Paraná - Passou pelo Cobreloa/CHI, na 1ª Fase

2008*

Cruzeiro - Passou pelo Cerro Porteño, na 1ª Fase

2009*

Palmeiras - Passou pelo Real Potosí/BOL, na 1ª Fase

2010*

Cruzeiro - Passou pelo Real Potosí/BOL, na 1ª Fase



2011*

Corinthians - Eliminado pelo Tolima/COL, na 1ª Fase

2012*

Flamengo - Passou pelo Real Potosí/BOL, na 1ª Fase

Internacional - Passou pelo Once Caldas/COL, na 1ª Fase

2013*

São Paulo - Passou pelo Bolívar/BOL, na 1ª Fase

Grêmio - Passou pela LDU/EQU, na 1ª Fase

2014*

Athletico-PR - Passou pelo Sporting Cristal/PER na 1ª Fase



Botafogo - Passou pelo Deportivo Quito na 1ª Fase

2015*

Corinthians - Passou pelo Once Caldas/COL, na 1ª Fase

2016*

São Paulo – Passou pela César Valejo/PER, na 1ª Fase

* de 2005 até 2016, só existia uma fase eliminatória na pré-Libertadores

2017

Athletico-PR - Passou pelo Millonários na 2ª Fase e pelo Capiatá na 3ª Fase



Botafogo - Passou da 2ª Fase pelo Colo Colo e pelo Olímpia na 3ª Fase

2018

Chapecoense - Eliminada pelo Nacional/URU na 2ª Fase

Vasco - Passou pela Universidad de Concepción na 2ª Fase e pelo Jorge Wilstermann na 3ª Fase

2019

São Paulo - Eliminado pelo Talleres/ARG, na 2ª Fase

Atlético-MG - Passou pelo Danubio na 2ª Fase e pelo Defensor Sporting na 3ª Fase

2020

Corinthians - Eliminado pelo Guaraní/PAR, na 2ª Fase

Atlético-MG - Passou pelo Universidad de Chile na 2ª Fase e pelo Tolima na 3ª Fase

2021

Grêmio - Passou pelo Ayacucho/PER na 2ª Fase e foi eliminado pelo Independiente del Valle/EQU na 3ª Fase

Santos - Passou pelo Deportivo Lara/VEN na 2ª Fase e pelo San Lorenzo na 3ª Fase

2022

Fluminense - Passou pelo Millonarios/COL na 2ª Fase e foi eliminado pelo Olimpia na 3ª Fase

América-MG - Passou pelo Guaraní/PAR na 2ª Fase e pelo Barcelona de Guayaquil na 3ª Fase