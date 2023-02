Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo no Uruguai pela Libertadores; veja como comprar

Os ingressos para o jogo do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado, no Uruguai, estão disponíveis a partir desta quinta-feira (16). As equipes se enfrentam em jogo de ida da Copa Libertadores da América.

Os interessados devem comprar ingressos através do site Red Tickets. O bilhete custa $1000 (mil pesos uruguaios), o que corresponde a cerca de R$ 134,43.

Os torcedores do Tricolor vão ficar no setor Tribuna Oeste. Crianças menores de 11 anos não pagam ingresso. Para isso, é preciso apresentar o documento de identidade ou passaporte para a entrada do menor.

O duelo entre os times será no dia 23 de feveiro, na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel.