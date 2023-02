Pedro Rocha sofre entorse no joelho esquerdo em jogo contra o Bahia; jogador realizou exames

O atacante Pedro Rocha desembarcou na capital cearense em uma cadeira de rodas, nesta quarta-feira (15). O jogador do Fortaleza sofreu uma lesão no joelho esquerdo no fim do jogo contra o Bahia, válido pela Copa do Nordeste. Ainda não se sabe quanto tempo o jogador desfalcará o Tricolor.

Em nota, o Fortaleza explicou que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Pedro Rocha já realizou exames médicos ainda durante a noite de quarta-feira e segue sob observação do Departamento Médico do clube.

Além de Pedro Rocha, o Fortaleza também tem o meia Lucas Crispim e o atacante Moisés no departamento médico.



Sob comando de Vojvoda, o Triciolor volta a campo nesta sexta-feira (17), quando enfrenta o CSA em mais uma rodada do Nordeste. O duelo será às 21h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.