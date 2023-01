Pedro Rocha avalia início de temporada no Fortaleza: 'feliz por ter marcado o 1º gol em 2023'

Pedro Rocha marcou o primeiro gol dele pelo Fortaleza na temporada. Foi no jogo de estreia contra o Iguatu. O atacante avaliou o próprio desempenho em campo e a montagem do elenco para os desafios do time neste ano.

"Gostei bastante da minha estreia e de toda a equipe. Feliz por ter marcado o primeiro gol em 2023. O jogo foi bom, mas o importante foi a vitória. A gente vem trabalhando bastante cada dia para se condicionar. Começo de temporada, os primeiros jogos, são mais difíceis. A gente está trabalhando para o quanto antes jogar todos os jogos", disse o atleta.

Em 2023, o Fortaleza disputa cinco torneios. Além do estadual, a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a pré-Libertadores. Pedro Rocha avalia a importância de ter um bom elenco para o grande número de compromissos.

"O Fortaleza vem se reforçando a cada ano, a cada janela. E isso só agrega valor ao nosso elenco. A gente tem muitas competições esse ano, a gente precisa de grupo. Ter dois times bons para fazer esse revezamento que é muito importante", concluiu.