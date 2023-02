Vojvoda celebra vitória do Fortaleza diante do Bahia: 'necessitávamos ganhar com autoridade'

O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 0 em mais uma rodada da Copa do Nordeste. Thiago Galhardo, Romarinho e Benevenuto marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo, na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira (14). O Tricolor do Pici não vencia na casa do time baiano há 41 anos. Juan Pablo Vojvoda comemorou a evolução da equipe e a quebra do tabu.

“Tínhamos que entrar com muita atenção num jogo complicado desde o início. Com um adversário que tem bons jogadores, mas começamos bem, com efetividade, defendendo de forma compacta, com boa organização defensiva e atacando bem nos espaços", disse o treinador.

Vojvoda celebrou a quebra do tabu mas, principalmente, como o time se impôs em campo.

“A história falava sobre isso, que o Fortaleza não vencia o Bahia (em Salvador). Isso é importante porque necessitávamos ganhar, ganhar com autoridade. Acho que o time foi com boa organização, compacto, teve efetividade nas transições. E, por momentos, pôde desenvolver o jogo combinando boas ações e finalizando. Tivemos um adversário que tem bons jogadores, mas a individualidade é importante pois o time pôde sustentar e marcar boa diferença no placar. Os espaços foram bem utilizados e hoje fomos um time agressivo com espaços e efetivos diante da trave”, avaliou o técnico.

Ausências

O argentino também falou sobre a ausência de alguns jogadores no time titular, como Pedro Rocha e Yago Pikachu. Além disso, comentou sobre a adequação tática da equipe a depender do adversário.

“Os jogadores compreendem, são inteligentes. Em determinados jogos necessitamos dessa versatilidade quanto a sistemas táticos, e os sistemas táticos muitas vezes mudam as características dos jogadores. Nesta partida, a opção era começar com os lados fortes, com Tinga e Hércules pela direita, e com Pacheco e Romarinho pela esquerda. Isso porque o Bahia tem boa ultrapassagem do lateral esquerdo, e o lateral direito também é um jogador que vai muito para frente. Por um lado temos que fortalecer nossa parte defensiva e por outro lado atacar espaços. Estratégia que muitas vezes sai bem e outras não como se espera, mas os jogadores são os únicos responsáveis de responder às situações que se apresentam no campo de jogo” concluiu o técnico.

O Fortaleza volta a campo nesta sexta-feira (17), quando enfrenta o CSA, também pelo Nordestão. As equipes se enfrentam às 21 horas, no Estádio Presidente Vargas.

