Fortaleza é letal e vence Bahia com autoridade em novo teste antes da Libertadores

O Fortaleza foi letal na vitória por 3 a 0 contra o Bahia nesta terça-feira (14), pela Copa do Nordeste. Na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, abriu o placar cedo, neutralizou o rival e sacramentou o resultado no 1º tempo. Atuação necessária em mais um teste antes da Libertadores: o time de Vojvoda ganha moral e se recupera em um momento importante da temporada.

Na casa do adversário, dominou as principais ações e controlou o ritmo do jogo. Se tinha pouco a posse, foi cirúrgico nas chegadas: aos 9, Thiago Galhardo marcou em contra-ataque. Aos 24, Romarinho finalizou de longe para um golaço, com Benevenuto completando aos 36.

O trunfo foi a solidez. Após derrotas seguidas para ABC e Ceará, com gols sofridos no início, se apresentou compacto, com forte marcação e explorando os espaços. A cada avanço, perigo. O goleiro Fernando Miguel ainda brilhou e impediu qualquer reação. O esquema 4-4-2, com Hércules aberto na direita, foi uma alternativa para a Libertadores, quando não terá Pikachu, suspenso.

Confiança e moral

Legenda: Romarinho marcou um golaço para o Fortaleza com finalização da intermediária Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A atuação era necessária no início de 2023. O Fortaleza manteve a base de 2022, renovou com o treinador Vojvoda e investiu mais de R$ 15 milhões em reforços. O trabalho é consistente, mas restava uma boa atuação frente um time mais qualificado.

Assim, o resultado na Fonte Nova serve para confiança e moral. Após duas derrotas, uma resposta em campo com o coletivo funcionando e peças individuais brilhando, como Galhardo, Fernando Miguel e Pacheco. Venceu com autoridade e domínio.

Tudo chega em um momento fundamental: às vésperas da Libertadores, o maior desafio do início de 2023. Na próxima quinta (23), às 21h, encara o Deportivo Maldonado-URU, fora, pela ida da 2ª fase eliminatória. A volta será em 2 de março, na Arena Castelão, às 21h. A equipe tem qualidade e caminha para ajustes táticos na tentativa de seguir firme durante a temporada.

Preocupação no elenco

Os alertas ficam em Benevenuto e Pedro Rocha. O zagueiro pediu substituição aos 13 do 2º tempo, cedendo vaga para Brítez. Aos 50, em gol do Fortaleza mal anulado, o atacante teve uma contusão após passe para Pikachu, deixando o campo.

O último boletim médico, antes do jogo, listou o meia Lucas Crispim (estiramento muscular no músculo posterior) e o atacante Moisés (pós-operatório da fratura do 5° metatarso). No calendário, o Leão encara o CSA na sexta-feira (17), às 21h, no estádio Presidente Vargas (PV). Será o último compromisso antes da viagem internacional. Consequentemente, o último teste.