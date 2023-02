ABC X Fortaleza: veja horário, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo neste sábado (04) pela segunda rodada da Copa do Nordeste contra o ABC de Natal. A partida marca o primeiro compromisso do Leão do Pici fora do estado do Ceará, no Estádio Frasqueirão. A bola vai rolar a partir das 18h30 (horário de Brasília). Por determinação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o jogo terá torcida única, sem visitante.

O time de Juan Pablo Vojvoda chega ao duelo com 100% de aproveitamento e com a confiança em alta depois da goleada por 6x1 aplicada no último jogo contra o Atlético-CE pelo campeonato estadual. Caso vença, o Leão sacramenta o melhor início de temporada do clube nos últimos 10 anos.

Já o ABC encara a partida como o jogo do ano. A equipe potiguar vai contar com o apoio do seu torcedor para tentar alcançar a primeira vitória do time no Nordestão.

Momento

Até o momento, o Fortaleza entrou em campo em seis oportunidades, venceu todas e mostrou equilíbrio entre os setores. O Tricolor marcou 14 gols e sofreu apenas dois.

Para a partida, Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno de dois atletas à sua lista de relacionados: João Ricardo e Emanuel Brítez. Os dois estiveram fora dos dois últimos jogos e podem reforçar a equipe no duelo. O treinador vem rodando o elenco com intuito de dar ritmo a todos seus jogadores e preservar o físico dos atletas, visando os próximos passos na temporada.

Do outro lado, o time de Fernando Machiori não tem desfalques. Embora não tenha vencido na Copa do Nordeste, a equipe goleou o Globo por 6x0 no seu último jogo pelo Campeonato Potiguar e está invicto na competição estadual vivendo grande fase. Jogando em casa, o treinador nunca perdeu sob o comando do alvinegro e soma 20 jogos de invencibilidade.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Walfrido, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjos; Paulinho Moccelin, Felipe Garcia e Fábio Lima. Treinador: Fernando Machiori.

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Britez (Benevenuto), Titi, Lucas Esteves; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino (Crispim); Romarinho, Pikachu e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | ABC X Fortaleza

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Frasqueirão

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistente 1: Clovis Amaral da Silva

Assistente 2: Humberto Martins Dias Silva