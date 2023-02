CBF define datas e horários de mais três rodadas da Copa do Nordeste; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do Clássico-Rei válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste de 2023. O confronto foi marcado para o dia 5 de março, domingo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da competição. Além do duelo, foram detalhadas mais partidas.

No calendário, será o segundo duelo entre Ceará x Fortaleza na atual temporada. O primeiro está marcado para a próxima terça-feira (7), às 21h35, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Estadual. Em processo de reforma do gramado, a reabertura do Castelão está marcada para dia 2 de março.

A data marca o confronto entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU. Será o jogo de volta da 2ª fase preliminar da Libertadores, às 21h. A ida será em 23 de fevereiro, também às 21h, no Uruguai.

No Nordestão, a CBF detalhou as 5ª, 6ª e 7ª rodadas. Neste sábado (4), no entanto, Vovô e Leão disputam a 2ª rodada. A equipe alvinegra encara o Sampaio Corrêa-MA, às 17h30, no PV, enquanto o Tricolor enfrenta o ABC, às 18h30, no Frasqueirão-RN. O outro representante cearense, o Ferroviário encara o Bahia, às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Novas rodadas detalhadas da Copa do Nordeste de 2023

5ª rodada

26.01 - Fortaleza 1 x 0 Sergipe | PV (jogo antecipado)

22.02 - Fluminense-PI x Ceará | 21h30, no Lindolfo Monteiro-PI.

23.02 - Ferroviário x ABC | 21h30, no PV.

6ª rodada

04.03 - Campinense x Ferroviário | 17h30, no Amigão-PB

05.03 - Ceará x Fortaleza | 18h30, na Arena Castelão

7ª rodada

08.03 - Ferroviário x Santa Cruz | 19h, no PV

08.03 - Vitória-BA x Ceará | 21h30, no Barradão-BA.

14.03 - Fortaleza x Náutico | a definir.