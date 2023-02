Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU na Libertadores marca volta da Arena Castelão em 2023

A reabertura da Arena Castelão na temporada de 2023 está marcada para o jogo entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU, no dia 2 de março, às 21h, pelo confronto de volta da 2ª fase preliminar da Libertadores de 2023. A informação foi confirmada pelo repórter Lucas Catrib, do Globo Esporte.

O equipamento iniciou a reforma em novembro de 2022, com foco na revitalização do gramado, além de ampliação da capacidade do sistema de drenagem e recuperação estrutural e a manutenção dos telões e geradores da rede elétrica do espaço.

A obra é de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), com a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv). Após a entrega, a expectativa da gestão do equipamento é realizar 43 partidas na Arena Castelão em 2023.

No momento, Ceará e Fortaleza realizam os jogos como mandante no estádio Presidente Vargas (PV). O primeiro Clássico-Rei do ano, por exemplo, na próxima terça-feira (7), às 21h35, será no PV.