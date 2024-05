Vojvoda elogia postura do Fortaleza contra o Vasco mas adverte: 'Vocês pensavam que ia ser fácil?'

Juan Pablo Vojvoda avaliou a postura, e o alto volume de jogo, do Fortaleza durante a partida contra o Vasco. O Leão chegou a finalizar 16 vezes, obtendo 61% de posse de bola, durante o empate por 0 a 0, com o time carioca no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador do Tricolor também falou sobre a expectativa que existia para o confronto e como ele espera ser a segunda partida entre as equipes.

“Acho que fizemos um bom jogo. Acho que o primeiro tempo o time criou opções. Falta essa chance, ter essa tranquilidade para conseguir o mais importante no futebol. O funcionamento foi bom. Controlamos o jogo do adversário, tivemos um bom volume de jogo. Eu gosto do Fortaleza com alta intensidade e finalizações. O jogo foi correto, mas o resultado é o que manda o futebol. Eu gostei do funcionamento do time, mas não do resultado” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A equipe carioca, que foi goleada pelo Criciúma, no último sábado (26), por 4 a 0, chegou com um certo nível de desconfiança para o duelo contra o Leão. Até porque, após a partida contra a equipe catarinense, o técnico argentino Ramón Diaz foi demitido do comando cruzmaltino. Com esse cenário em mente, alguns torcedores do Fortaleza esperavam uma vitória tranquila do Tricolor. Contudo, após a partida, Vojvoda advertiu quem pensou que seria um duelo “fácil”.

“Vocês pensavam que ia ser fácil esse jogo? O torcedor que pensou que era fácil, não concordo com ele. Porque é um time de Série A, com bons jogadores. Se essa situação se repete, e espero que o funcionamento se repita. Mas com esse funcionamento, com essas finalizações, acho que vamos mais ganhar do que perder. É sustentar esse funcionamento para estar mais perto da vitória”, disse Vojvoda.

CONFRONTO DECISIVO

Com o empate, a disputa — para descobrir qual dos clubes avançará para as oitavas de final da competição — será decidida no segundo jogo entre as equipes, que acontecerá no próximo dia 21 de maio, em São Januário, no Rio de Janeiro. Para o duelo, Vojvoda projeta duas equipes bem diferentes, mas exige que a postura seja a mesma da primeira partida.

“Acho que vai ser um jogo em condições diferentes, mas vamos analisar bem. Já conhecemos os primeiros 90 minutos do que apresenta o adversário, mas tudo muda. Em vinte dias muda muito, são muitos jogos no meio. Não devem jogar os mesmos jogadores, tanto os do adversário quanto os nossos. Muda o cenário da partida. Talvez mudem características táticas. Só irei exigir que mantenhamos a postura que tivemos”, alertou o técnico do Leão.

O mês de maio promete ser bastante exaustivo para o Fortaleza. Até o segundo jogo da Copa do Brasil, o Leão — que entrará em campo 9 vezes durante este mês — deve realizar 5 jogos num período de 15 dias, sendo duas viagens longas para os duelos contra Nacional Potosí e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana. No mais, o Fortaleza deve viajar já na próxima sexta-feira (3), para encarar o Corinthians, em São Paulo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.