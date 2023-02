Clássico-Rei no PV terá ingressos a partir de R$60; veja plano de segurança e detalhes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou o plano de ação do primeiro Clássico-Rei de 2023, marcado para a próxima terça-feira (7), no estádio Presidente Vargas (PV), às 21h35, pelo Estadual. O mando será da entidade, que montou protocolo de segurança para liberar as torcidas de Ceará e Fortaleza.

A carga de ingressos total será de 12 mil - a capacidade máxima do equipamento é 20.166. O sócio-torcedor do Vovô terá acesso ao evento, ou seja, o clube irá comercializar ingresso apenas com a definição do total de associados presentes. Já os tricolores precisarão comprar os ingressos, sem direito de entrada de sócios.

A divisão de torcida no PV será próxima de 60% e 40%, com maioria alvinegra, que ocupará o setor social e terá 6.500 lugares - o Fortaleza ficará com 5.500.

Legenda: Divisão das torcidas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei do estádio Presidente Vargas (PV) Foto: divulgação / FCF

Venda de ingressos

A venda de ingressos do Clássico-Rei será gerenciada pela FCF. Em reunião nesta quinta-feira (2), ficou acordado que os bilhetes serão comercializados no PV e nas lojas oficiais das equipes.

No dia da partida, não haverá vendas no estádio. Vale ressaltar que a negociação de ingressos para a torcida do Ceará será iniciada apenas se não existir a ocupação total do espaço para os sócios.

Os valores variam entre R$ 60 (inteira) e R$ 140 (inteira). Os alvinegros terão os setores social, azul e parte do laranja, com entradas pelo portão principal e setor azul, na Avenida Marechal Deodoro. No caso do Fortaleza, os torcedores terão o setor laranja, amarelo e amarelo extra. com entrada pela Avenida dos Expedicionários.

Valores dos ingressos

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) | Setores Azul, Amarelo e Laranja.

R$ 80 (Inteira) e R$ 40 (meia) | Amarelo Extra, exclusivo para o Fortaleza.

R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) | Social, exclusivo para o Ceará.

Confira abaixo o plano de ação do Clássico-Rei:

Segurança no PV

O Clássico-Rei receberá um reforço de segurança no estádio Presidente Vargas (PV). Na reunião, a FCF comunicou que o jogo terá: 300 seguranças, 20 bombeiros civis, 20 bombeiros, três médicos, seis enfermeiros, três ambulâncias, 16 policiais civis, além de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e demais órgãos.

O efetivo da Polícia Militar terá 423 agentes. Serão 240 na área externa e mais 183 na área interna. Sobre o deslocamento das torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza, uma reunião com representantes dos grupos e a PM está marcada para sexta (3), com definição dos detalhes.

No jogo, o torcedor das duas equipes pode sair livremente até 30 minutos do 2º tempo. Caso o resultado da partida seja empate, a torcida do Ceará será a primeira a sair. Se existir um vencedor, os vitoriosos aguardaram no estádio em prazo máximo de 1h. Não haverá venda de bebida alcoólica.