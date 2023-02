CBF divulga tabela da Série A do Brasileirão de 2023; Fortaleza estreia em casa contra o Inter

O Fortaleza conheceu a ordem de seus adversários nas 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, o Brasileirão. O Tricolor estreia na competição diante do Internacional, fora de casa e finaliza a competição contra o Santos, como mandante, na 38ª rodada.

A estreia do Leão pode ser em três datas: 15, 16 ou 17 de março. Já a última rodada, será no dia 3 de dezembro.

Novidades

Uma das novidades do Campeonato Brasileiro será as paralisações em todos os períodos de Data FIFA, uma reivindicação antiga dos clubes, que foi atendida pelo Presidente Ednaldo Rodrigues no seu primeiro ano de gestão.

Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.- Essa é uma antiga demanda dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a Seleção Brasileira. A intenção é valorizar nossas competições e o nosso futebol como um todo - afirmou o Presidente da CBF.

Confira todos os jogos do Fortaleza na Série A 2023: