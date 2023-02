Fortaleza embarca para jogo da Libertadores; veja relacionados

O Fortaleza embarcou nesta segunda-feira (20), rumo ao jogo mais esperado do semestre, quando estreará na Libertadores. O Tricolor de Aço iniciou a viagem para o Uruguai, onde enfrentará o Deportivo Maldonado, na próxima quinta-feira (13), às 21 horas, no Estádio Domingo Burgueño Miguel.

O Leão embarcou com 24 jogadores e fará escala em São Paulo, onde ficará até terça-feira (21) à tarde, quando finalmente irá para Montevidéu, capital do Uruguai. Na manhã de terça, o Fortaleza ainda fará um treinamento no CT do Corinthians.

Legenda: A torcida do Leão foi apoiar os jogadores antes do embarque para jogo da Liberta Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Ainda nesta segunda-feira (20), o elenco realizou um treino no centro de excelência Alcides Santos pela manhã, antes do embarque.

Leão terá 5 desfalques

Ficaram de fora da relação para o jogo no Uruguai, cinco jogadores. Pikachu e Brítez estão suspensos por terem sido expulsos em jogo anterior por competições sul-americanas, além de três atletas no departamento médico: o meia Lucas Crispim e os atacantes Moisés e Pedro Rocha.

Veja os relacionados do Fortaleza

Goleiros

João Ricardo

Fernando Miguel

Kennedy

Laterais

Tinga

Dudu

Bruno Pacheco

Lucas Esteves

Zagueiros

Marcelo Benevenuto

Titi

Habraão

Ceballos

Volantes

Lucas Sasha

Caio Alexandre

Hércules

Zé welison

Meias

Pochettino

Samuel

Calebe

Atacantes

Guilherme

Thiago Galhardo

Romarinho

Júnior Santos

Romero

Lucero