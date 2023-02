Vojvoda ensaia Fortaleza antes de jogo da Libertadores; veja provável escalação

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda esboçou o time titular do Fortaleza para enfrentar o Deportivo Maldonado-URU, pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores. A atividade ocorreu no CT do Corinthians, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (21), antes da viagem para o Uruguai.

Em campo, a escalação foi: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules e Tomás Pochettino; Lucero e Thiago Galhardo.

A formação é similar a que foi adotada contra o Bahia, na última terça (14), quando o time cearense venceu por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o atacante Romarinho ficou com a vaga de Lucero, sendo o autor de um dos gols.

Os testes ocorrem por conta das cinco baixas: o zagueiro Brítez e o ala Pikachu estão suspensos, enquanto o meia Lucas Crispim e os atacantes Pedro Rocha e Moisés estão no departamento médico.

Logística do Fortaleza

No cronograma, a delegação tricolor realiza o último treino antes do jogo na quarta (22), na cidade de Montevideo, a capital do Uruguai. Após a atividade, o Fortaleza viaja para Maldonado, onde encara o Deportivo Maldonado na quinta (23), às 21h, no estádio internacional Domingo Burgueño Miguel.

O retorno ao Brasil será logo após o duelo, em voo fretado. A partida de volta ocorre na Arena Castelão, no dia 2 de março, às 21h - o primeiro evento na praça esportiva na temporada de 2023.

