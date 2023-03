Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo no Paraguai pela Libertadores; veja como comprar

Os ingressos para o jogo do Fortaleza contra o Cerro Porteño, no Paraguai, estão disponíveis a partir desta segunda-feira (13). As equipes se enfrentam em jogo de volta 3ª Fase Preliminar da Copa Libertadores da América. O duelo será no dia 16 (quinta-feira), às 19h, no Estádio La Olla.

Após a derrota no jogo de ida no Castelão por 1 a 0, o Leão terá que reverter a vantagem para se classificar. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Leia Também Jogada Fortaleza define logística para encarar Cerro Porteño no Paraguai; confira

Valor do Ingresso

Os interessados devem comprar ingressos através do site Red UTS. O bilhete custa GS 120.000 (moeda paraguaia, o Guarani), o que corresponde a cerca de R$ 87,57. Os torcedores do Tricolor vão ficar no setor 'Platea Pettengil Visitante'.

INSTRUÇÕES PARA COMPRA DE INGRESSOS

1. Cadastre-se no site da RED UTS com o número do seu documento, sem pontos, em http://bit.ly/ccpvsfortaleza

2. Já registrado, inicie sua sessão em: reduts.com.py;

3. Selecione o evento da partida contra o Cerro Porteño;

4. Clique no botão vermelho para comprar;

5. Selecione o setor 'Platea Pettengil Visitante' no mapa do estádio e clique em 'confirmar';

6. Insira seus dados para o seu ingresso, como nome, sobrenome e número de documento, e depois clique no botão 'confirmar';

7. Realize o pagamento;

8. Cheque o recebimento do seu ingresso digital no seu e-mail de cadastro; também pode pegar o seu ingresso no espaço 'mis compras' em 'mi cuenta' na sua sessão do RED UTS.