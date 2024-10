Vila Nova e Mirassol, rivais do Ceará pelo acesso, entram em campo neste sábado (19); veja partidas

O Ceará tem como principais concorrentes na luta pelo acesso à Série A as equipes do Vila Nova e do Mirassol. O Vovô, que neste sábado (19), visita o Ituano, estará atento às partidas de Vila Nova e Mirassol, que também entram em campo neste sábado.

Às 16h, no OBA, em Goiânia (GO), o Vila Nova recebe o Coritiba. A equipe goiana ocupa atualmente a quinta colocação da Série B, com 49 pontos. Às 17h, no Maião, o Mirassol recebe o Novorizontino. O Mirassol está na quarta posição, com 50 pontos.

Legenda: Mirassol conta com jogadores experientes no elenco Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol

Caso vença o Ituano, o Ceará chega aos 51 pontos, e caso Mirassol e Vila Nova não vençam suas partidas, os três pontos fariam o Ceará ultrapassar os adversários e entrar no G-4 da Série B do Brasileirão 2024.

O América-MG, atual sexto colocado, com 49 pontos, já jogou nesta rodada. A equipe empatou com o Goiás em 2 a 2. Caso o Ceará vença o Ituano, também ultrapassa o próprio América-MG.