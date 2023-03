Vojvoda recebe bênção de padre antes de jogo da Libertadores

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, compareceu à missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na capital cearense, nesta segunda (13). Antes da viagem com o clube para o duelo decisivo com o Cerro Porteño-PAR, no Paraguai, pela Libertadores, o treinador recebeu uma bênção, segundo apurou o ge.

Josieldo Nascimento Vigário Paroquial e torcedor do Fortaleza “Ele pediu uma bênção pelo jogo que vai acontecer. Até pelo contexto, porque não estamos muito bem (o Fortaleza). Vez por outra ele está por aqui sim”.

O comandante participou da cerimônia iniciada às 9h - vale ressaltar que o elenco recebeu folga na data. Na terça (14), o grupo embarcou para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Cerro-PAR na quinta (16), no estádio La Olla, às 19h, pela 3ª fase eliminatória da competição da Conmebol, valendo vaga para a fase de grupos do torneio.

Após perder por 1 a 0 na Arena Castelão, na ida, o Fortaleza precisa vencer no exterior. Em caso de vitória por dois gols, avança direto, caso seja por um gol, o confronto será definido nas penalidades.

Religioso, Vojvoda frequenta o Santuário de Nossa Senhora de Fátima com certa frequência. Em outubro de 2022, inclusive, viajou até a cidade de Canindé, no interior do Ceará, para pagar uma promessa após o Fortaleza evitar o rebaixamento à Série B e ainda se classificar à Libertadores.