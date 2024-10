Ituano x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho no G-4, o Ceará encara o Ituano, neste sábado, às 17h, em confronto pela 32ª rodada da Série B. Em situações distintas na tabela, Vozão e o Galo de Itu estão com objetivos divergentes e em situações delicadas, cada um com sua realidade, na tabela de classificação. O encontro entre as equipes acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu, São Paulo.

O Alvinegro teve cinco dias de preparação para o duelo desta tarde, fora de casa. Antes disso, o time de Léo Condé bateu a Ponte Preta por 1 a 0, na última rodada, na Arena Castelão. Com algumas partidas já pela 32ª rodada, o Vovô figura na 7ª posição com 48 pontos somados até aqui. Na conta do próprio clube, a meta é chegar aos 63 pontos, uma conta que fecha com cinco vitórias em sete jogos restantes.

Do outro lado, o Ituano vive luta contra o rebaixamento e amarga a penúltima colocação com apenas 31 pontos. Em duelo de desesperados, o Galo de Itu perdeu na última rodada para o Brusque por 1 a 0, em Santa Catarina. A equipe paulista tenta sair do Z-4 da segundona, mas soma apenas uma vitórias nos últimos cinco jogos.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS NO VOVÔ

Para o duelo no interior de São Paulo, o Ceará tem os retornos de Matheus Felipe, recuperado de lesão no joelho, além de De Lucca e Saulo Mineiro, que estavam suspensos contra a Ponte Preta. Os dois últimos devem retornar ao time titular de Léo Condé. Ao todo, o treinador relacionou 24 jogadores para o compromisso em Itu.

Apesar da volta, o zagueiro precisa desbancar João Pedro Tchoca, que fez boa partida na última rodada e foi elogiado pelo comandante alvinegro. Já no meio campo, Richardson foi o destaque da vitória em casa, mas De Lucca é quem deve assumir a vaga novamente.

No ataque do Ceará, Saulo Mineiro deve formar trio com Erick Pulga e Aylon. O jogador chegou, recentemente, à marca de 100 partidas pelo Vovô. Na atual temporada, o camisa 73 tem seis gols marcados na Série B.

DUELOS FORA DE CASA

O Alvinegro tem ainda quatro jogos longe da capital cearense e precisa de duas vitórias para chegar à pontuação para brigar pelo acesso. Além do Ituano, o Vovô encara Santos, Botafogo-SP e Guarani, na última rodada da segundona. De olho no acesso, o Ceará precisa melhorar no retrospecto como visitante.

Em 15 partidas fora de casa, o time de Porangabuçu tem apenas três vitórias, três empates e nove derrotas. A equipe tem apenas o 10º melhor aproveitamento neste quesito, com 26,7%. As três vezes que saiu de campo vencedor foi contra Novorizontino, Avaí e CRB, sendo as duas últimas já sob comando de Léo Condé.

No recorte mais recente, o Ceará vem de um empate e três derrotas nos últimos quatro jogos como visitante. O vovô empatou com o Amazonas e perdeu para Chapecoense, Coritiba e Chapecoense.

COMO CHEGA O GALO DE ITU?

O time de Itu tem a 7ª melhor campanha no returno da competição, com seis vitórias e seis derrotas em 12 partidas. O momento negativo, com uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, culminou com a queda de rendimento do Ituano na Série B. O único resultado positivo foi diante do lanterna Guarani, na penúltima rodada.

Sob comando de Alberto Valentim, o Galo de Itu não tem bons números dentro de casa. Como mandante nesta Série B, o Ituano tem o quinto pior aproveitamento, com 24 pontos somados em 15 jogos. A equipe rubro-negra soma sete vitórias, três empates e cinco derrotas, quando atuou no Novelli Júnior.

Um problema que Valentim precisa resolver no time é a defesa, que é a pior do campeonato, com 50 gols sofridos até aqui, uma média de 1,6 tento sofrido por partida. Para o duelo diante do Ceará, o Ituano não conta com o seu camisa 10, José Aldo, que cumpre suspensão automática. Outras baixas ficam na conta de Zé Eduardo, Eduardo Diniz, Zé Carlos e Lipe Gadol, que estão no departamento médico.

A artilharia do Ituano é puxada por Bruno Xavier com sete gols marcados, seguido por Vinícius Paiva, que retorna depois de duas partidas ausente e soma cinco tentos assinalados, além de Thonny Anderson e José Aldo, que balançaram as redes em quatro oportunidades cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miqueias e Yann Rolim (João Carlos); Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA | ITUANO X CEARÁ

Local: Novelli Júnior, em Itu-SP

Data: 19/10/24 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Gustavo Mota Correia (RJ)

Assistente 2: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Árbitra de vídeo (VAR): Philip Georg Bennett (RJ)

AVAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)