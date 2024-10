Escalação do Ceará contra o Ituano na Série B: Léo Condé define time titular do Vovô

Léo Condé, técnico do Ceará, definiu a escalação titular do Vovô para enfrentar o Ituano na tarde deste sábado (19) pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. As principais novidades são os retornos de De Lucca e Saulo Mineiro, voltando de suspensão.

O time titular do Ceará contra o Ituano, definido pelo técnico Léo Condé, será: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

No novo balanço do departamento médico do Ceará, publicado na tarde deste sábado, consta apenas o nome do zagueiro Ramon Menezes. O jogador está em transição e deve voltar a ficar à disposição nas próximas rodadas.

A partida entre Ituano e Ceará é válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. O confronto entre as duas equipes será disputado no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), a partir das 17h (horário de Brasília).