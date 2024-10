Lucas Rian marca primeiro gol pelo Ceará e é o grande destaque de vitória sobre o Ituano

Lucas Rian, atacante do Ceará, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vovô na tarde deste sábado (19), na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano. O jogador contratado nesta temporada fez o gol que sacramentou a virada do Ceará na partida.

Perdendo a partida por 1 a 0, na volta do intervalo, Léo Condé promoveu a entrada de Lucas Rian no lugar de Lucas Mugni, em uma tentativa de dar mais velocidade ao ataque do Ceará.

O empate do Vovô veio aos 27 minutos. Aylon aproveitou um rebote do goleiro do Ituano após um chute de Lucas Rian. O camisa 11 finalizou forte para o fundo das redes, empatando o jogo para o Ceará em Itu.

Depois do gol, o Ceará passou a pressionar o Ituano e seis minutos depois conseguiu a virada. Lucas Rian faz grande jogada individual, fintou os seus marcadores e chutou forte, estufando as redes do Ituano e dando números finais à partida.

O atacante, portanto, participou diretamente dos dois gols do Ceará na partida e foi fundamental para a conquista dos três pontos na tabela.