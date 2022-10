Vojvoda visita Canindé e paga promessa por permanência do Fortaleza na Série A

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda viajou até Canindé na manhã desta sexta-feira (28), cidade a 110km da capital, para pagar uma promessa. A graça conquistada foi a permanência do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro.

O argentino foi recebido por tricolores que moram na cidade. Ele chegou ao local por volta das 8h30 da manhã, acompanhado de Toinha e mais alguns funcionários do Tricolor. O técnico também conheceu a Basílica de São Francisco e acompanhou a missa na gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Além disso, Vojvoda também visitou a churrascaria de um torcedor do Fortaleza na cidade, o Cajuzinho. O técnico também distribuiu autógrafos e tirou várias fotos.

O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 nesta quinta-feira e se prepara para encarar o Palmeiras na próxima quarta-feira (2). O duelo será no Allianz Parque.

Legenda: Vojvoda visitou a Basílica de São Franciso. Foto: Reprodução

Legenda: Vojvoda tirou fotos com vários torcedores em Canindé. Foto: Reprodução