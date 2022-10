Vojvoda ressalta foco do Fortaleza em Libertadores e explica contexto para permanência no clube

Após a vitória do Fortaleza em cima do Coritiba, Juan Pablo Vojvoda revelou que conversas sobre permanência no clube em 2023 devem ocorrer em breve. O Leão já garantiu vaga em uma competição internacional em 2023. Resta saber se será Sulamericana ou Libertadores. Em campanha de recuperação espetacular no Campeonato Brasileiro, o time encara a reta final como decisiva.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza A minha cabeça, digo a verdade, tem que estar no próximo jogo. Depois que terminar o campeonato haverá tempo com a proximidade do Mundial. Esta janela, este descanso será de mais dias. Não tenho pressa nessa situação. Nem o clube. Clubes que estão no Brasileirão tampouco têm pressa nisso. Creio que Fortaleza e Vojvoda têm que encontrar o momento com tranquilidade, analisar a situação. Pode acontecer esta semana ou nas próximas, mas pode ser também depois que termine o campeonato.

Vojvoda ressalta a importância de encontrar o momento correto para acertar possível permanência no Fortaleza. Além disso, ele detalha como deve ser o tom da conversa pensando em 2023.

“Ainda não conversamos com a diretoria. Esta semana não era o momento. Teve o Atlético-MG, e eu estava com a cabeça na partida de hoje (Coritiba). A diretoria sabe e vai encontrar um momento justo para fazê-lo. Então, temos que sentar e avaliar primeiro todo este ano, o que aconteceu, o que pensa Vojvoda e comissão técnica. Foi campeonato estadual, Libertadores, janela do meio do ano, a estrutura do clube… Não somente com formação de time, mas como tem projetado continuar crescendo o clube, poder dar minha visão, eles me ajudarem também. Essa conversa vai se dar no seu devido momento. A partir daí, temos que procurar sempre o melhor para o clube. Conversamos continuamente, e sempre Marcelo Paz diz: ‘É bom para o Fortaleza? Se é bom para o Fortaleza, fazemos. Se não é bom, temos que ir por outro caminho’. Então, vou continuar com essas mesmas palavras e tenho que respeitar as palavras do presidente”, disse Vojvoda.

O Fortaleza chegou a oito jogos sem derrotas. É a maior sequência invicta no campeonato. Além de não ter mais chance de ser rebaixado, o tricolor já garantiu vaga em uma competição internacional em 2023. Pode ser Sul-Americana ou Libertadores, mas o argentino deixa clara a preferência.

“Esse é o objetivo: continuar lutando por Libertadores. E nós estamos trabalhando dia a dia. Vai ser difícil, mas temos possibilidades. E temos um time que vai responder em momentos importantes, como está respondendo. Faltam ainda quatro jogos e temos que ir em cada um deles com máxima atenção, porque cada ponto é realmente importante nessa fase final do Brasilierão”, explicou o técnico.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo será às 16h (de Brasília) e é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

