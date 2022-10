Volante Lucas Sasha sente mal-estar em jogo do Fortaleza e ficará em observação em hospital

A partida entre Fortaleza e Coritiba no Castelão na noite desta quinta-feira (27) pela Série A, foi marcada por um susto com o volante tricolor Lucas Sasha. Ele sentiu um mal-estar aos 14 minutos do 1º tempo e foi encaminhado de ambulância a um hospital próximo do estádio para exames.

Legenda: O volante Lucas Sasha jogou apenas 14 minutos contra o Coritiba e sentiu-se mal em campo Foto: KID JUNIOR

Atendimento

Segundo informações do clube, o atleta estava consciente e foi ao hospital acompanhado do Dr. Rafael Veras, um dos médicos do clube.

Já no hospital, o volante realizou todos os exames e nada foi constatado. O atleta continuará em observação e deve receber alta nas próximas horas.