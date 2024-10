Veja os gols da vitória do Ceará contra o Ituano pela Série B

O Ceará venceu o Ituano por 2 a 1 com gols de Aylon e Lucas Rian. O duelo ocorreu neste sábado (19), no Estádio Novelli Júnior, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Com o resultado, o Alvinegro colou no G-4 da competição e segue vivo na briga pelo acesso.

Após chute de Lucas Rian, defendido pelo goleiro do time paulista, Aylon aproveitou o rebote para deixar tudo igual no placar. Não demorou para Lucas também deixar o dele após bela jogada individual. Os dois lances ocorreram no segundo tempo do duelo.

Confira os lances narrados por Brenno Rebouças, na Verdinha, com imagens do Premiere.

O Ceará está em quinto na tabela, com 51 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé enfrenta o Santos no dia 22 de outubro, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 33ª rodada da Série B.