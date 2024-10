Corinthians x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20) pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV, Premiere, Amazon e Globo

COMO CHEGAM AS EQUIPES

Na partida de ida, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 1 a 0. Um empate classifica o time carioca para a decisão, enquanto uma vitória do Timão por um gol de diferença leva a definição da vaga nos pênaltis. Para se classificar diretamente, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença.

O Corinthians vem de grande vitória diante do Athletico/PR por 5 a 2 na Neo Química Arena pela 30ª rodada da Série A na quinta-feira (17). Com isso, o time chegou aos 32 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

O Fla chega para o confronto após derrota no Clássico para o Fluminense por 2 a 0 na quinta-feira (17), também pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca se manteve em 4º com 51 pontos.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Carillo, Martínez, Breno Bidon e Garro; Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Flamengo:

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.



FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS X FLAMENGO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 20 de outubro, domingo

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)

