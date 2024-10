Léo Condé celebra poder de reação do Ceará para superar Ituano: 'Vitória merecida e consistente'

O Ceará voltou a vencer fora de casa após virar o jogo contra o Ituano, pela Série B do Brasileiro. Aylon e Lucas Rian marcaram os gols do Alvinegro na vitória por 2 a 1, neste sábado (19), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O técnico Léo Condé celebrou a vitória em uma partida difícil e o poder de reação do time depois de começar atrás no placar.

“É sempre difícil jogar contra eles. Conseguimos uma boa vitória, o que nos coloca realmente em condições de chegar nessa reta final e brigar por coisas grandes na Série B. A gente sabe que os jogos serão parelhos. Nós começamos bem, tivemos boa chance ali com Saulo, tivemos mais volume de jogo, talvez pecando um pouco no penúltimo passe. E uma das poucas chegadas da deles na nossa meta, acabamos sofrendo gol. Num erro de marcação de área, de corte de cruzamento. Mas a equipe não se abateu. Continuamos propondo o jogo mesmo jogando fora de casa. O time estava um pouco ansioso, acelerado na tomada de decisão e erramos algumas situações que poderiam ter resultado num maior número de chances de gols para a nós. Conseguimos uma bola na trave, um bom chute do Lourenço, alguns cruzamentos do Matheus Bahia…”, avalia Condé.

Veja também Jogada Quais os cálculos de acesso do Ceará na Série B? Veja pontuação necessária após 32ª rodada André Almeida Ceará consegue vitória vital e segue muito vivo em busca do acesso

“No intervalo fizemos correções de posicionamento, arriscamos mais, tiramos um meia e colocamos mais um atacante. Ficamos praticamente com quatro atacantes em campo, seguimos com mais volume de jogo mas sem conseguir ser efetivo. Fizemos mais alguns ajustes, depois veio o gol de empate com o Aylon, conseguimos também a virada com uma bela jogada individual do Lucas Rian. Administramos no final, marcamos bem o Ituano, controlamos o ímpeto deles. De um modo geral, foi uma vitória merecida e consistente da equipe por tudo aquilo que construímos no jogo”, completa o técnico.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 51 pontos, foi para a quinta posição e colou no G-4. O Alvinegro enfrenta o Santos na próxima rodada. O duelo será na terça-feira (22), na Vila Belmiro, em jogo da 33ª rodada da Série B.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: