Ceará consegue vitória vital e segue muito vivo em busca do acesso

A vitória sobre o Ituano, independentemente de como fosse conquistada, era vital para o Ceará seguir vivo na busca pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi com mais dificuldade que o imaginado, mas o 2 a 1, neste sábado (19), foi importantíssimo para o Alvinegro se manter na cola do G-4

Contando com uma rodada que teve resultados favoráveis, o Vovô fez sua parte e saltou para a 5ª colocação, com 51 pontos, apenas 2 a menos que o Mirassol, que é o 4º colocado, e que se não tivesse vencido o Novorizontino, teria visto o Alvinegro entrar no grupo de classificação.

Era necessário vencer o jogo. O Ceará fez isso conquistando a 1ª virada na 'era Léo Condé' e com um protagonista improvável: Lucas Rian, que saiu do banco de reservas para participar dos dois gols - inclusive marcando um golaço - e garantindo três pontos essenciais. O resultado era fundamental.

Agora, sejamos francos: em termos de desempenho, o Ceará deixou a desejar. O 1º tempo foi terrível, e no 2º tempo, quando teve uma melhora, ainda assim apresentou muitas dificuldades contra o péssimo time do Ituano, que não à toa é o vice-lanterna e tem a pior defesa da competição.

O próximo jogo é contra o Santos, já na terça-feira, e o Ceará vai precisar jogar mais para conquistar os três pontos.

De todo modo, o Alvinegro está no bolo e segue muito vivo em busca do acesso.