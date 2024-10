Lucas Rian, Richardson, João Pedro... Condé avalia crescimento de jogadores na reta final da Série B

Lucas Rian entrou no segundo tempo do jogo contra o Ituano e foi decisivo para a virada do Ceará na partida, neste sábado (17). Além de ter participado do lance do gol de empate feito por Aylon, o atacante fez bela jogada individual e deixou o dele para garantir a vitória por 2 a 1 no Estádio Novelli Júnior, em mais uma rodada pela Série B. O técnico Léo Condé avalia o desempenho do jogador, além de outros que têm atuado bem, como o volante Richardson e o zagueiro João Pedro.

“A gente fica feliz pelo aproveitamento desses atletas, e mais ainda pelo aproveitamento da equipe como um todo. Sempre tentamos trabalhar com justiça, nem sempre conseguimos ser justos com todos. O mais importante é que temos um grupo totalmente desprovido de vaidade, estão todos imbuídos em fazer o Ceará forte para chegar em condições de brigar pelo acesso”, explicou o técnico.

“As escolhas vão depender muito das características de jogo, do que o adversário apresenta, do que eu quero para a nossa equipe. Mas todos eles estão super preparados. Mostraram novamente. Não só eu como treinador, mas todos os profissionais que trabalham comigo, a gente dá atenção a todos os jogadores para que todos estejam preparados para quando forem solicitados”, completou Condé.

O Ceará chegou aos 51 pontos e está na quinta posição, colado no G-4. O Alvinegro enfrenta o Santos na próxima rodada. O duelo será na terça-feira (22), na Vila Belmiro, em jogo da 33ª rodada da Série B.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: