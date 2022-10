Fortaleza x Coritiba: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola vai voltar a rolar para o Fortaleza nesta quinta-feira (27) contra o Coritiba em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici entra em campo ás 19h (horário de Brasília) na Arena Castelão e defende uma invencibilidade de sete jogos na Série A.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda vem de um empate em 0x0 contra o Altético-MG disputado há três dias. O time teve um curto período de tempo de preparação para o confronto desta quinta, mas joga diante da torcida pela segunda rodada consecutiva.

No 1º turno, o confronto terminou em 2x1 a favor do Coxa no Couto Pereira.

Na tabela, hoje, o Leão briga por vaga na pré-libertadores, com 45 pontos na 10ª posição, enquanto o adversário luta pela permanência na 15ª colocação e 35 pontos conquistados.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere na TV fechada, na Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Momento - acompanhe o pré-jogo

Fortaleza

Contra o Coritiba, o Fortaleza defende uma invencibilidade de 7 rodadas. Este está sendo o maior período de tempo sem perder do time na Série A desde que voltou á elite do futebol brasileiro em 2019. Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Leão tem a 2ª melhor campanha no returno e soma nove vitórias, três empates e duas derrotas neste período.

Hoje, o foco da equipe é uma vaga no G-8 da tabela e a classificação para a Copa Libertadores. Com 45 pontos, o Tricolor está há apenas dois pontos da zona classificatória. Jogando em casa, o time conta com o apoio da torcida e com as voltas de Tinga, Caio Alexandre e Romarinho á equipe.

Vojvoda tem uma baixa certa, o zagueiro Titi cumpre suspensão. Hércules também deve ficar de fora com desconforto na posterior da coxa.

Coritiba

Do outro lado, o Coxa de Guto Ferreira aparece na outra ponta da tabela e a briga é pela permanência. A equipe não vence há três rodadas e precisa pontuar nessa reta final. O Alviverde vai ter dois jogos consecutivos como visitante nas cinco últimas rodadas do torneio.

O time pode contar com os retornos dos atletas William Farias e Robinho, que tratavam lesão, e viajaram junto com o resto do elenco. Também retornam á equipe o lateral-direito Natanael, que estava suspenso, e o volante Bruno Gomes e o atacante Cadorini, que ficaram fora contra o Inter por força contratual.

De desfalques, Guto Ferreira tem o atacante Fabrício Daniel e o zagueiro Luciano Castán como baixas certas.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brítez, Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison, Caio Alexandre; Pedro Rocha, Robson e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Bernardo (Galarza) e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho (Adrián Martínez). Técnico: Guto Ferreira.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Coritiba

Local: Fortaleza, Ceará

Estádio: Arena Castelão

Data: quinta-feira, 27 de outubro

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP/FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP/FIFA)

