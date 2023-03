Fortaleza embarca com 25 jogadores para enfrentar o Cerro Porteño; veja lista e ausências

A delegação do Fortaleza embarcou nesta terça-feira (14) em voo fretado para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño pela 3ª Eliminatória da Pré-Libertadores. Ao todo, 25 jogadores foram relacionados para o jogo.

As ausências na lista são o zagueiro/lateral-direito Tinga e o lateral-direito Dudu. A expectativa é de detalhamento da situação clínica na dupla uma hora antes do duelo, que ocorre quinta (16), às 19h, no estádio La Olla, em Assunção, no Paraguai.

Veja Vídeos do embarque leonino

✈ Fortaleza embarca daqui a pouco para o Paraguai. Confira os detalhes no https://t.co/RmkpK3PdFa pic.twitter.com/R2ZzslOBUl — Jogada (@diariojogada) March 14, 2023

✈ Delegação do Tricolor já está no avião. Diretoria fretou um voo para evitar o desgaste dos atletas. Confira toda a cobertura no https://t.co/RmkpK3PdFa pic.twitter.com/w3El3GBAHN — Jogada (@diariojogada) March 14, 2023

Leão precisa vencer

Após a derrota no jogo de ida por 1 a 0 no Castelão, o Fortaleza precisa vencer o Cerro Porteño pela mesma diferença de gols para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois gols de diferença classifica o Leão diretamente. A equipe que avançar, estará na Fase de Grupos. Já o eliminado, jogar a Copa Sul-Americana.



VEJA A LISTA DE RELACIONADOS DO FORTALEZA

Goleiros:

Fernando Miguel

João Ricardo

Kennedy

Lateral:

Bruno Pacheco



Zagueiros:

Marcelo Benevenuto

Titi

Britez

Ceballos

Habraao

Volantes:

Caio Alexandre

Lucas Sasha

Zé Welison

Hércules

Meias:

Tomás Pochettino

Calebe

Lucas Crispim

Samuel

Yago Pikachu

Amorim

Atacantes:

Romarinho

Galhardo

Lucero

Silvio Romero

Guilherme

Junior Santos