Fortaleza vence São João do Jaguaribe e é campeão da Copa Nordeste de Futsal 2024

O Fortaleza é o grande campeão da Copa Nordeste de Futsal 2024. O título veio na manhã deste sábado (20), após a equipe vencer por 2x1 os anfitriões do torneio, São João do Jaguaribe, no Ginásio Júlio Irineu Costa.

Rafinha e Gigante marcaram os gols da conquista a favor do Tricolor de Aço. Do lado do Verdão do Vale, Índio foi responsável por balançar as redes e diminuir o placar.

Legenda: Rafinha abriu o placara no 1º tempo Foto: Felipe Honorato/FEC

Esta é a segunda conquista de Copa Nordeste para o Leão, a primeira taça foi vencida em 2009, há 15 anos.

COMO FOI A DECISÃO

Em um primeiro tempo equilibrado, com chances claras para os dois lados e grandes defesas dos goleiros, quem aproveitou a oportunidade foi Rafinha, para o Fortaleza, deixando o Tricolor a frente no placar.

A segunda etapa começou com uma pressão maior dos donos da casa para conseguir o empate. Foram três bolas na trave, além de grandes defesas de Bruno Lambão, que fechou o gol para o Tricolor. Seguro na defesa, o Fortaleza aproveitou um erro individual na saída do São João do Jaguaribe e ampliou a vantagem com Gigante, no melhor momento do adversário no jogo.

Legenda: Goleiro tricolor fez grandes defesas para segurar a vantagem no placar Foto: Felipe Honorato/FEC

Incansável, o Verdão do Vale conseguiu diminuir o placar com o Índio, faltando dois minutos para o fim da decisão. Entretanto, o gol não foi suficiente para impedir o título do Leão, que levantou a taça no Ginásio Júlio Irineu Costa.

PRÓXIMOS PASSOS

Com a conquista, o futsal do Fortaleza celebra o 2º título na temporada. A equipe tricolor já havia sido campeã da Copa do Estado do Ceará, em cima do mesmo adversário deste sábado. Fortaleza e São João do Jaguaribe ainda voltam a se encontrar nas finais do Campeonato Cearense de Futsal.