Torcedores do Fortaleza farão teste de bafômetro no Paraguai antes de jogo da Libertadores

O Fortaleza informou que os torcedores que forem ao Paraguai para acompanhar a partida contra o Cerro Porteño não poderão consumir álcool horas antes do jogo. Haverá teste de bafômetro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), e os torcedores que estiverem sob efeito de álcool não poderão acompanhar a partida no estádio.

A medida está relacionada à legislação paraguaia sobre consumo de álcool, que é considerada bastante rígida em relação a esse consumo no ambiente dos estádios de futebol no país. A situação não é inédita e já aconteceu com torcedores de outros clubes brasileiros que jogaram partidas oficiais no Paraguai.

INGRESSOS PARA O JOGO

Os ingressos para o jogo entre Fortaleza e Cerro Porteño estão disponíveis desde a última segunda-feira (13). Os interessados devem comprar ingressos através do site Red UTS. O bilhete custa GS 120.000 (moeda paraguaia, o Guarani), o que corresponde a cerca de R$87,57. Os torcedores do Tricolor vão ficar no setor 'Platea Pettengil Visitante'.

DUELO DECISIVO NA LIBERTADORES

Cerro Porteño e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (14), às 19h de Brasília, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), para disputar o jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores 2023. No jogo de ida, os paraguaios venceram por 1 a 0. O Fortaleza precisa reverter o placar para ir à fase de grupos da competição.