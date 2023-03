Ceará e Fortaleza podem ficar fora da Copa do Brasil de 2024? Entenda regulamento e vagas da CBF

A classificação para a Copa do Brasil de 2024 foi alterada pela CBF e já impactou na participação de clubes tradicionais no torneio como Corinthians, Santos e São Paulo - todos eliminados nas quartas do Campeonato Paulista. Assim, uma questão cresceu: Ceará e Fortaleza podem ficar fora da competição?

A resposta é sim. E isso tem influência na mudança do regulamento: antes, o ranking de clubes da CBF era utilizado como critério, mas essa fórmula foi alterada para reforçar a importância dos torneios regionais.

Legenda: Ceará e Fortaleza possuem calendários competitivos na temporada de 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Deste modo, os Estados possuem uma quantidade de vagas certa. No caso da Federação Cearense de Futebol (FCF), por exemplo, serão distribuídas para o campeão e vice-campeão do Campeonato Cearense, além do vencedor da Taça Fares Lopes. Por isso, esse cenário ainda está em aberto.

No momento, Vovô e Leão estão nas semifinais do Estadual. E ambos empataram em 1 a 1 nos jogos de ida, contra Iguatu e Ferroviário, respectivamente. O time alvinegro volta a campo no sábado (18), às 18h, e a equipe tricolor no domingo (19), às 18h30, com duelos na Arena Castelão.

Outras formas de ganhar vaga

Em 2024, das 92 vagas da Copa do Brasil, 80 serão via federações estaduais. As demais, outras 12, serão para o campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B, além de todos os classificados para a Libertadores. Os espaços restantes serão para os melhores colocados da 1ª divisão nacional.

Assim, os caminhos são mais restritos. Além do trio paulista (Corinthians, Santos e São Paulo), o Botafogo também foi eliminado no Campeonato Carioca, e o Vitória-BA no Campeonato Baiano.