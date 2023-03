Em semana decisiva, Ceará e Fortaleza buscam classificações e premiações; veja valores

Ceará e Fortaleza trabalham com foco em semana decisiva na temporada. Os clubes tentam classificações importantes para o planejamento e, consequentemente, premiações milionárias. E os resultados também servem para dar (ou não) moral para as semifinais do Estadual, marcadas para o fim de semana.

No caso alvinegro, o Vovô tem pela frente o Ituano, pela 2ª fase da Copa do Brasil. É jogo único na quarta-feira (15), às 19h, no estádio Novelli Júnior, em Itu/SP. Pelo regulamento, quem vencer avança - em caso de empate, a decisão é de pênaltis. O prêmio ao classificado é de R$ 2,1 milhões, pago através da CBF.

O compromisso tricolor é quinta (16), diante do Cerro Porteño-PAR, às 19h, no Paraguai, pela volta da 3ª fase eliminatória da Libertadores. Com a derrota por 1 a 0 no Castelão, o Leão deve vencer por dois gols para se classificar ou um para levar vaga aos pênaltis. O bônus, em caso de classificação, será de, no mínimo, US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,7 mi) na fase de grupos.

O detalhe: uma queda o conduz para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. No outro torneio, a cota é de US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 mi). Assim, segue com um calendário, mas menos receita.

Metas no orçamento

Na projeção orçamentária, o Ceará estimou ganho de R$ 9,5 milhões com a Copa do Brasil. Até o momento, recebeu R$ 2,65 milhões, sendo R$ 1,25 milhão (participação) e R$ 1,4 milhão (2ª fase).

No documento tricolor, o Fortaleza indicou R$ 15 milhões via torneios internacionais, ou seja, através da Copa Sul-Americana ou da Libertadores. O time já faturou US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) com as preliminares da Liberta. Se chegar na fase de grupos, ultrapassaria esse objetiivo, superando uma das metas financeiras.

Semifinais do Cearense

Os dois clubes estão nas semifinais do Campeonato Cearense. E ambos empataram em 1 a 1 nos jogos de ida, quando não tiveram mando de campo, contra Iguatu e Ferroviário, respectivamente. O favoritismo está do lado de Ceará e Fortaleza para chegar à grande decisão, mas o alerta foi ligado.

O Iguatu, que eliminou o Vovô nas quartas do Estadual de 2022, terá a semana livre para preparação. Já o Ferroviário encara o Grêmio na quinta (16), às 20h, em Porto Alegre/RS, pela Copa do Brasil, mas atravessa cenário positivo na temporada, somando nove partidas de invencibilidade.

Os segundo embates do certame local serão no fim de semana, com Ceará x Iguatu no sábado (18), às 16h, na Arena Castelão, e Fortaleza x Ferroviário no domingo (19), às 18h30, no mesmo estádio.