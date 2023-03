Conheça o Ituano, adversário do Ceará na Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2023 começou para o Ceará. Após eliminar a Caldense-MG, a equipe cearense terá pela frente o Ituano, pela 2ª fase do torneio. Em campo, a chance de avançar à 3ª etapa eliminatória e embolsar mais R$ 2,1 milhões em premiação.

O confronto ocorre nesta quarta-feira (15), no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo, às 19h. Pelo regulamento, quem vencer se classifica - em caso de igualdade no tempo normal, a vaga é decidida nos pênaltis.

O Diário do Nordeste mostra detalhes do time paulista, que é uma das surpresas do início do ano: venceu o Santos na fase de grupos do Paulistão por 3 a 0 e ainda eliminou o Corinthians, nos pênaltis, pelas quartas de final do Estadual.

Ituano| adversário do Ceará na Copa do Brasil

Legenda: Com passagem pelo Ceará, Gilmar dal Pozzo chegou em 2023 para comandar o Ituano Foto: Flávio Torres / Ituano

Histórico

Legenda: O Ituano é um dos times tradicionais do interior de São Paulo Foto: Miguel Schincariol / Ituano

Fundado em 1975, é um dos times tradicionais do interior de São Paulo. Com principais feitos, venceu o Campeonato Paulista (2002 e 2014), a Série C (2003 e 2021), além da Copa Paulista (2002). Em 2022, permaneceu na Série B, onde ficou com a 5ª colocação geral, brigando pelo acesso até a rodada final.

Estádio

Legenda: O estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, tem capacidade para cerca de 19 mil espectadores Foto: divulgação / Ituano

O Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, inaugurado em 1947, é a casa do Ituano. A capacidade máxima é de 18.560 torcedores.

A praça esportiva é mais 'acanhada' e tem administração da Prefeitura Municial de Itu. Em 2010, recebeu uma reforma estrutural.

Desempenho

Na atual temporada, o Ituano se firmou como uma das surpresas do futebol paulista. Na fase de grupos do Estadual, chegou na última rodada brigando contra o rebaixamento, mas venceu o Santos por 3 a 0, avançou ao mata-mata e ainda eliminou o Peixe. Depois enfrentou o Corinthians, fora de casa, e após empate em 1 a 1, conseguiu a vitória nos pênaltis, avançando às semifinais.

Na Copa do Brasil, se classificou ao empatar em 1 a 1 com a Princesa de Solimões-AM. O clube teve um início ruim de ano, mas apresenta evolução desde a chegada do técnico Gilmar dal Pozzo, ex-Ceará, que substituiu Carlos Pimentel, demitido do cargo.

Elenco

Legenda: O zagueiro Rafael Pereira, atualmente no Ituano, defendeu o Ceará entre 2017 e 2018 Foto: Fernando Roberto / Ituano

A equipe tem média de idade de 26,5 anos e um elenco cheio de velhos conhecidos do Ceará. A lista de nomes com passagens pelo Vovô como o zagueiro Rafael Pereira, o meia Rafael Carvalheira, além dos atacantes Hélio Borges e Rafael Silva.

O esquema principal adotado é o 4-4-2, com variação para o 4-3-3. Em campo, foca as ações em Eduardo Person, que tem a função de armar a equipe e chegar no sistema ofensivo: são três gols e duas assistências no ano. O centroavante Quirino é um dos nomes mais acionados também, com pivô. Defensivamente muito organizado, tenta trocar passes quando detém a bola.

Dos pontos que podem ser explorados pelo time alvinegro estão a bola aérea e a transição defensiva. Diante do Corinthians, o Ituano também diminuiu muito o ritmo a partir dos 25 minutos do 2º tempo, sem conseguir atacar, o que resultou na entrada de mais um zagueiro em campo, alternando a formação para a 5-3-2.

Legenda: O Ituano utiliza principalmente o esquema tático 4-4-2 Foto: reprodução / Lineup