Ceará mostra força ofensiva contra Caldense-MG e garante premiação milionária na Copa do Brasil

O Ceará avançou na Copa do Brasil de 2023. Contra a Caldense-MG, nesta quarta-feira (1º), aplicou 3 a 0 no estádio Ronaldão, em Poço de Caldas, garantindo R$ 1,4 milhão em premiação e vaga na 2ª fase. Em campo, a consolidação do time melhor tecnicamente e de um ataque muito efetivo em 2023: são 28 gols em 11 jogos.

Os gols foram de Janderson no 1º tempo, com Vitor Gabriel e Luvannor na etapa final. Nos momentos chaves do jogo, o Vovô conseguiu se impor coletivamente, venceu com autoridade e engatou a 9ª partida de invencibilidade.

Na próxima fase, tem pela frente o Ituano-SP, fora. Será um rival da Série B, de melhor nível, mas a equipe cearense reúne condições para seguir firme no torneio. Com participação, embolsou R$ 1,25 milhão, totalizando R$ 2,65 milhões. Em caso de classificação, garante mais R$ 2,1 milhões.

O detalhe: são esses jogos que externam a mentalidade vencedora e também confirmar o porquê dos titulares do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Tudo era favorável ao Ceará, inclusive o regulamento, que garantia classificação até com empate, mas o time mostrou ímpeto em campo, muita concentração e afastou qualquer risco de 'zebra' na competição.

