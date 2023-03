Detalhes do orçamento do Ceará: metas de premiação, folha do elenco e investimento na base

O Ceará divulgou a projeção orçamentária da temporada de 2023 na última sexta-feira (3), com receita bruta estimada em cerca de R$ 89 milhões. O clube atravessa um momento positivo em campo após reformulação do elenco e tem pontos financeiros importantes no ano, como premiações.

No documento, por exemplo, o Vovô estima arrecadar R$ 10,4 milhões em prêmios com o futebol profissional. A receita envolve R$ 850 mil da Copa do Nordeste e ainda R$ 9,55 milhões da Copa do Brasil.

Outro detalhe é a destinação de R$ 10,4 milhões para o pagamento de atletas. Já para ‘funcionários futebol e outros’, o montante é de R$ 7,6 milhões. Somando os gastos, o valor total é de R$ 18 mi.

Logo, a folha salarial do elenco é projetada para cerca de R$ 2 milhões, incluindo também outros tributos no pagamento.

Compra de jogadores + categoria de base

O Ceará destinou R$ 880 mil para a compra de direitos econômicos de jogadores. O valor é bem inferior, se comparado com os anos anteriores, o que reforça a assertividade do departamento de futebol no início de 2023, em processo de remontagem do time sob comando de Gustavo Morínigo.

Além desse índice, a gestão detalhou que R$ 2,5 milhões serão designados para luvas e também comissões de atletas - montante importante na operação de transferência. Isso entra como ‘despesa’ pois se trata de investimento.

Assim como o manutenção da categoria de base, da qual a equipe foi eleita, pelo 4º ano consecutivo, como a melhor do Nordeste. O Diário do Nordeste apurou que foram reduzidos, mas serão próximos de R$ 350 mil mensais - esse índice não está descrito no orçamento.