Quatro pontos que explicam o início positivo do Ceará em 2023

O Ceará atravessa um momento positivo na temporada de 2023. O trabalho está no início, o calendário é longo, mas a equipe conseguiu criar uma identidade tática e renovou protagonistas no elenco. Confira quatro pontos que explicam o porquê do time alvinegro chegar em uma crescente sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Ataque forte

Legenda: Janderson chegou para a temporada de 2023 e se firmou no ataque do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Gustavo Morínigo encontrou um trio ofensivo no início de 2023: Vitor Gabriel, Janderson e Erick. A cada partida, os atletas ganham entrosamento e mais protagonismo com a camisa alvinegra. No melhor ataque do século XXI em um curto recorte de partidas, participaram de 22 gols (78%).

A percepção do ataque também cresce com a participação dos meias centrais. Atualmente, a função é de Castilho, com cinco gols, seguido por Jean Carlos, que tem quatro e uma assistência.

Ideia tática

Desde o início da temporada, a comissão técnica adotou o 4-2-3-1 como esquema tático principal. Com raras variações, partindo para 4-3-3 com recuado de Castilho entre os volantes, o time se comporta com a mesma ideia na temporada de 2023. Assim, já adquiriu a identidade tática.

Hoje, até com a sequência de peças no time titular, Morínigo construiu uma espinha dorsal para uma equipe que foi desfeita entre 2022 e 2023. Dos remanescentes, só Richardson segue na equipe.

Legenda: O Ceará adotou um padrão de jogo com o técnico Morínigo Foto: reprodução / Lineup11

Time competitivo

O Ceará estreou com goleada contra o Guarani de Juazeiro. Depois, perdeu para o Ferroviário. A partir daí, engatou uma invencibilidade que já soma nove jogos em 2023. No período, inclusive, o time alvinegro venceu Fortaleza (Série A), além de superar Sport e Sampaio Corrêa (Série B).

Assim, se apresentou com um time competitivo. Há ajustes, muita margem para evoluir, mas o Vovô conseguiu resultados significados, como a classificação na Copa do Brasil, e está em crescimento.

Sequência de jogos invictos do Ceará

25.01 - Ceará 4x0 Pacajus

28.01 - Ceará 2x1 Maracanã

31.01 - Ferroviário 1x1 Ceará

04.02 - Ceará 2x0 Sampaio Corrêa

07.02 - Ceará 2x1 Fortaleza

14.02 - Ceará 3x2 Sport

17.02 - CRB 1x1 Ceará

22.02 - Fluminense-PI 2x5 Ceará

03.01 - Caldense-MG 0x3 Ceará

Legenda: O Ceará venceu o Fluminense-PI fora de casa, com forte chuva em Teresina Foto: Fausto Filho / Ceará

Soluções internas

A indefinição alvinegra no início de 2023 é o sistema defensivo. Do escopo titular, nos primeiros jogos, Morínigo perdeu o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macedo para o DM. Em seguida, o lateral-esquerdo Willian Formiga, então consolidado no setor, também sofreu lesão.

A resposta chegou com improvisações. Longe do ideal, de fato, mas com alternativas encontradas pela comissão técnica até a chegada de reforços. Na direita, o volante Caíque ganhou oportunidade e, após maior minutagem, realizou partidas seguras defensivamente na posição.